Україна влаштувала атаку на військовий аеродром, НПЗ та електропідстанції РФ, - джерело

Цієї ночі в низці областей РФ була вибухова ніч. Українські дрони відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції росіян.

Як розповіло виданню джерело, це була спільна операція СБУ та ГУР.

Зокрема, внаслідок атаки вибухи лунали на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області.

Так, під час атаки безпілотників на військовий аеродром російські Телеграм-канали писали про так звану роботу ЗРК "Панцир" та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили. Джерело зазначає, що це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфопростір при ураженні важливих військових об'єктів.

"СБУ разом із ГУР та іншими Силами оборони продовжить забезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об‘єктах, які працюють на війну проти України. Ворог поплатиться за всі свої нелюдські злочини", - додає співрозмовник.

Що відомо про нічну атаку на РФ

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни жалілися на атаку безпілотників одразу у шести регіонах. У Міноборони РФ вранці відзвітували, що, мовляв, в ніч проти 9 липня сили ППО "збили" три дрони над Бєлгородською областю, сім - над Курською, два - над Воронезькою, ще 21 - в Ростовській області та п'ять безпілотників над Астраханською.

Місцева влада заявляла, що у Ростовській області у Родіоново-Несвітайському районі спалахнули трансформатори на електропідстанції, а російські Телеграм-канали додали, що дрони атакували цистерну з пальним та хлібозавод.

Крім того, про атаку писав і голова Волгоградської області Андрій Бочаров. За його словами, під час падіння уламків в регіоні сталася пожежа на підстанції у місті Фролово та на нафтобазі міста Калач-на-Дону.

При цьому аеропорти Астрахані та Волгограда тимчасово закривалися на прийом та відправку рейсів через атаку безпілотників.

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