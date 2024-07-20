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В Ростовской области заявили о "массированной" воздушной атаке и работе ПВО

Иллюстративное фото: в Ростовской области РФ заявили об атаке дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Ростовской области (Российская Федерация) в ночь на 20 июля работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы массированной атаки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

По словам российского чиновника, на севере региона средствами ПВО якобы были "уничтожены более десяти БПЛА".

Также он написал в своем Telegram, что военные РФ продолжали работу "по отражению массированной воздушной атаки".

Губернатор утверждает, что в результате происшествия "пострадавших нет", и добавляет, что "информация о последствиях на земле уточняется".

Между тем, в ростовских пабликах обнародовали фото, на котором можно увидеть след от, вероятно, ракеты в ночном небе и воздушную цель, как утверждается, в этой области во время работы ПВО по беспилотникам.

Атаки дронов в Ростовской области

Напомним, в РФ заявляют об ударах беспилотников в этой области в последнее время почти каждый день-два. Часто в отчетах Минобороны страны-агрессора утверждается, что в регионе "уничтожили" какое-то количество БПЛА, а воздушное нападение традиционно приписывают Украине, при этом о последствиях ничего не заявляется.

Вместе с тем только в этом месяце было известно о горящих нефтяных объектах в Ростовской области в результате атак дронов.

Так, около недели назад сообщалось о дроновой атаке по нефтебазе в Ростовской области, где после этого начался пожар. Добавим, что 14 июля в сети показали видео, на котором можно заметить момент "прилета" по нефтебазе в этом регионе.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 5 июля ночью раздались взрывы, в районе города велась работа ПВО из-за атаки БПЛА, и произошел пожар на нефтехранилище.

Также сообщалось, что 9 июля тоже стало известно об атаке беспилотников в Ростовской области, и что якобы она была массированной. Тогда губернатор региона заявлял, что произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции.

Добавим, что в тот же день источник РБК-Украина сообщил, что в ночь на 9 июля украинские дроны отработали по военному аэродрому Ахтубинск в Астраханской области, НПЗ в Калаче-на-Дону в Волгоградской области, и электроподстанции 500 в Ростовской области РФ. И это была совместная операция СБУ и ГУР.

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Ростовская областьАтака дронов