У Ростовській області РФ атаковано Новочеркаську ГРЕС, виникла пожежа

У місті Новочеркаськ Ростовської області Росії вранці 12 січня було атаковано теплоелектростанцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
За словами місцевих жителів, на місце інциденту оперативно прибули спецслужби для ліквідації пожежі.
Як пише ASTRA, осередком загоряння міг стати відкритий розподільний пристрій (ВРУ) Новочеркаської ГРЕС. Саме через цей вузол електроенергія зі станції передається в енергосистему.
Пошкодження ВРУ може суттєво вплинути на роботу електростанції та передачу електроенергії споживачам.
Новочеркаська ГРЕС є однією з найпотужніших теплових електростанцій на півдні Росії. Вона складається з кількох енергоблоків і працює переважно на вугіллі, використовуючи природний газ як резервне та додаткове паливо.
У ніч на 18 грудня в Ростові-на-Дону та Батайську Ростовської області пролунали вибухи, також надходили повідомлення про роботу російських систем ППО.
Раніше, у ніч на 15 грудня, Ростов-на-Дону вже зазнавав атаки безпілотників. Російська сторона заявляла про нібито знищення десятків дронів, а в області оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів БпЛА.
Крім того, пізно ввечері 16 листопада вибухи лунали в російському Орлі. За інформацією місцевих джерел, ціллю могла стати Орловська ТЕЦ, адже напередодні Telegram-канали повідомляли про масовий проліт дронів у бік області.
Про атаку на Орел також повідомляли 13 листопада: тоді вибухи пролунали під час оголошення ракетної та дронової небезпеки. У місцевих пабліках писали про роботу ППО, уламки збитих цілей падали в житловому секторі, що зафіксували на відео.
Зазначимо, що в Орлі розташовано кілька нафтобаз.