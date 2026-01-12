У Ростовській області РФ атаковано Новочеркаську ГРЕС, виникла пожежа

За словами місцевих жителів, на місце інциденту оперативно прибули спецслужби для ліквідації пожежі.

Як пише ASTRA, осередком загоряння міг стати відкритий розподільний пристрій (ВРУ) Новочеркаської ГРЕС. Саме через цей вузол електроенергія зі станції передається в енергосистему.

Пошкодження ВРУ може суттєво вплинути на роботу електростанції та передачу електроенергії споживачам.

Що відомо про Новочеркаську ГРЕС

Новочеркаська ГРЕС є однією з найпотужніших теплових електростанцій на півдні Росії. Вона складається з кількох енергоблоків і працює переважно на вугіллі, використовуючи природний газ як резервне та додаткове паливо.