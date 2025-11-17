ua en ru
Пн, 17 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В російському Орлі повідомляють про гучні вибухи та займання біля енергооб’єкта

Росія, Понеділок 17 листопада 2025 00:35
UA EN RU
В російському Орлі повідомляють про гучні вибухи та займання біля енергооб’єкта Ілюстративне фото: ліквідація пожежі в російському Орлі (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У російському Орлі пізно ввечері 16 листопада пролунали вибухи. Місцеві джерела повідомляють про можливу атаку на Орловську ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали, зокрема Supernova+, де стверджують, що під удар нібито потрапила Орловська ТЕЦ.

Так, 16 листопада близько 20:00 російські Telegram-канали почали писати, що у напрямку Орловської області летять багато безпілотників.

Після цього у соцмережах почали поширюватись повідомлення про гучні звуки, які чули у різних районах міста, а також про дим, що піднімається в районі енергетичного об’єкта.

Офіційних коментарів російська влада станом на цей момент не надала. Проте місцеві Telegram-канали масово публікують фото й відео, на яких видно спалахи та наслідки вибухів.

Якщо інформація про атаку на ТЕЦ підтвердиться, це може мати значний вплив на роботу енергетичної інфраструктури регіону, адже станція забезпечує електропостачання промислових об’єктів і житлових районів.

Попереднього разу про атаку на Орел повідомлялося 13 листопада.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ.

Так, наприклад, 16 листопада українські сили завдали удару по об’єктах Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області Росії. Це один із ключових НПЗ країни, який щороку переробляє близько 9 мільйонів тонн нафти.

Крім того, 4 листопада в Росії після ударів дронів одночасно зупинилися два нафтопереробні заводи - нафтохімічний комплекс у Башкирії та Нижегородський НПЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Атака дронів
Новини
Зеленський: наші ТЕС і видобуток газу стали мішенями для ракет і дронів РФ
Зеленський: наші ТЕС і видобуток газу стали мішенями для ракет і дронів РФ
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе