В російському Орлі повідомляють про гучні вибухи та займання біля енергооб’єкта
У російському Орлі пізно ввечері 16 листопада пролунали вибухи. Місцеві джерела повідомляють про можливу атаку на Орловську ТЕЦ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали, зокрема Supernova+, де стверджують, що під удар нібито потрапила Орловська ТЕЦ.
Так, 16 листопада близько 20:00 російські Telegram-канали почали писати, що у напрямку Орловської області летять багато безпілотників.
Після цього у соцмережах почали поширюватись повідомлення про гучні звуки, які чули у різних районах міста, а також про дим, що піднімається в районі енергетичного об’єкта.
Офіційних коментарів російська влада станом на цей момент не надала. Проте місцеві Telegram-канали масово публікують фото й відео, на яких видно спалахи та наслідки вибухів.
Якщо інформація про атаку на ТЕЦ підтвердиться, це може мати значний вплив на роботу енергетичної інфраструктури регіону, адже станція забезпечує електропостачання промислових об’єктів і житлових районів.
Попереднього разу про атаку на Орел повідомлялося 13 листопада.
Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ.
Так, наприклад, 16 листопада українські сили завдали удару по об’єктах Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області Росії. Це один із ключових НПЗ країни, який щороку переробляє близько 9 мільйонів тонн нафти.
Крім того, 4 листопада в Росії після ударів дронів одночасно зупинилися два нафтопереробні заводи - нафтохімічний комплекс у Башкирії та Нижегородський НПЗ.