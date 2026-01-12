В Ростовской области РФ атакована Новочеркасская ГРЭС, возник пожар

По словам местных жителей, на место инцидента оперативно прибыли спецслужбы для ликвидации пожара.

Как пишет ASTRA, очагом возгорания могло стать открытое распределительное устройство (ОРУ) Новочеркасской ГРЭС. Именно через этот узел электроэнергия со станции передается в энергосистему.

Повреждение ОРУ может существенно повлиять на работу электростанции и передачу электроэнергии потребителям.

Что известно о Новочеркасской ГРЭС

Новочеркасская ГРЭС является одной из самых мощных тепловых электростанций на юге России. Она состоит из нескольких энергоблоков и работает преимущественно на угле, используя природный газ в качестве резервного и дополнительного топлива.