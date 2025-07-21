У Ростовській області пролунали вибухи: дрони атакували залізничну станцію

Масована дронова атака на Росію

В ніч на неділю, 20 липня, невідомі дрони атакували Москву та Підмосков'я. Про звуки дронів та сильні вибухи повідомляли жителі Зеленограда, селища Голубе та Калузької області.

В ніч на суботу, 19 липня, безпілотники атакували Москву та Ростов-на-Дону. Зокрема, повідомлялося про вибухи у місті Димитров у Підмосков'ї.

А в ніч на 17 липня дрони вразили хімічний завод "Щекіноазот" у Тульській області.

Додамо, що наприкінці червня, у Ростовській області невідомі дрони уразили нафтобазу "Комбінату "Атлас", що постачала паливо російській армії.

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