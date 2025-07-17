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У Росії дрони вдарили по важливому для виробництва ракет хімзаводу (відео)

Тульська область, Четвер 17 липня 2025 21:34
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У Росії дрони вдарили по важливому для виробництва ракет хімзаводу (відео) Ілюстративне фото: по хімзаводу в Росії вдарили дрони (t.me/mchs_official)
Автор: Іван Носальський

У Росії невідомі дрони атакували хімзавод "Щекіноазот" у Тульській області. Підприємство виробляє речовини, які використовують у виробництві ракет і дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra і керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

Як пишуть у мережі, дрони атакували "Щекіназот" у ніч на 17 липня. Astra з посиланням на джерело в МНС РФ пише, що по заводу вдарили щонайменше чотири дрони, унаслідок чого почалася пожежа.

Співробітники заводу розповіли виданню, що через удар було пошкоджено одну з ректифікаційних колон, а також паропровід високого тиску між сховищем і ТЕЦ. Паропровід подає перегріту пару високого тиску від теплоелектроцентралі (ТЕЦ) до технологічних установок.

При цьому пошкоджено дах печі на лінії виробництва метанолу.

Після атаки завод, імовірно, зупинив свою роботу. Співробітників евакуювали.

Роз'яснення Коваленка

Коваленко підтвердив, що на "Щекіназоті" в Тульській області "щось вибухало".

Він уточнив, що на підприємстві виробляють аміак, метанол і карбамід. Такі речовини є основою для вибухівки, ракетного палива і синтетичних матеріалів для ВПК.

"Без цього підприємства порушується цикл виробництва ракет, дронів і вибухівки для армії РФ", - розповів керівник ЦПД.

Кібератака на російського виробника дронів

Нагадаємо, 15 липня джерела РБК-Україна повідомили, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України атакували російську компанію "Гаскар Інтеграція", яка є одним із найбільших виробників дронів.

Співрозмовники видання уточнювали, що така кібератака фактично паралізувала роботу підприємства.

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Російська Федерація Тульская область Війна в Україні Ракети Дрони Атака дронів
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