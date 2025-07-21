В Ростовской области прогремели взрывы: дроны атаковали железнодорожную станцию

Массированная дроновая атака на Россию

В ночь на воскресенье, 20 июля, неизвестные дроны атаковали Москву и Подмосковье. О звуках дронов и сильных взрывах сообщали жители Зеленограда, поселка Голубое и Калужской области.

В ночь на субботу, 19 июля, беспилотники атаковали Москву и Ростов-на-Дону. В частности, сообщалось о взрывах в городе Димитров в Подмосковье.

А в ночь на 17 июля дроны поразили химический завод "Щекиноазот" в Тульской области.

Добавим, что в конце июня, в Ростовской области неизвестные дроны поразили нефтебазу "Комбината "Атлас", которая поставляет топливо российской армии.

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