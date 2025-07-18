Під Москвою поскаржилися на атаку дронів: пролунали вибухи

У Підмосков'ї ввечері, 18 липня, пролунали вибухи під час комбінованої атаки на Україну. На удари дронів поскаржилися в Дмитрові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки, мера Москви Андрія Собяніна та керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка в Telegram .

"У нас голосно, але під Москвою теж вибухає добре", - повідомив Коваленко.

Тим часом, жителі Дмитрова в Підмосков'ї повідомили про звуки вибухів.

Пишуть, що "щось вибухнуло в полі". Про звуки вибухів повідомляють із різних районів Дмитровського міського округу.