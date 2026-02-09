В Ростове уничтожено 6 тысяч FPV-дронов, а на Курщине поражен пункт управления россиян

Силы обороны поразили пункт управления вблизи Суджи в Курской области и уничтожили склад БпЛА в Ростовской области. Ликвидировано около 6 тысяч FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Удары по территории РФ

По данным Генштаба, в ночь на 9 февраля в районе города Суджа Курской области РФ был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника.

Также по результатам предыдущих ударов подтверждено уничтожение склада беспилотников в районе Ростова-на-Дону Ростовской области РФ.

"По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками", - говорится в сообщении.

Атаки на оккупированных территориях

Кроме того, на временно оккупированной территории Херсонской области, вблизи населенного пункта Новоалексеевка, Силы обороны поразили склад боеприпасов врага.

Сейчас масштабы нанесенного ущерба и окончательные потери российской армии уточняются.

В Генштабе отметили, что системная работа по ослаблению боевых возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем.