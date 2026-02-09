В Ростове уничтожено 6 тысяч FPV-дронов, а на Курщине поражен пункт управления россиян
Силы обороны поразили пункт управления вблизи Суджи в Курской области и уничтожили склад БпЛА в Ростовской области. Ликвидировано около 6 тысяч FPV-дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Читайте также: Склады, ПВО и командные пункты: ВСУ устроили оккупантам "адские" сутки.
Удары по территории РФ
По данным Генштаба, в ночь на 9 февраля в районе города Суджа Курской области РФ был поражен пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника.
Также по результатам предыдущих ударов подтверждено уничтожение склада беспилотников в районе Ростова-на-Дону Ростовской области РФ.
"По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками", - говорится в сообщении.
Атаки на оккупированных территориях
Кроме того, на временно оккупированной территории Херсонской области, вблизи населенного пункта Новоалексеевка, Силы обороны поразили склад боеприпасов врага.
Сейчас масштабы нанесенного ущерба и окончательные потери российской армии уточняются.
В Генштабе отметили, что системная работа по ослаблению боевых возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем.
Удары по важным объектам россиян
Напомним, в январе Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, с которого российские оккупанты запускали ракеты "Орешник" по Украине.
Впоследствии стало известно, что в результате удара украинских ракет "Фламинго" по российскому полигону повреждены объекты обслуживания баллистических ракет и другие технические сооружения.
Также недавно ВСУ прицельно отработали по российским объектам и рассказали, что было под ударом.
А перед тем украинские защитники нанесли серию результативных ударов по пунктам управления и логистических объектах оккупантов.