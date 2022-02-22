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Россию лишат финала Лиги чемпионов-2022? Почему требование стало актуальным

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Санкт-Петербург, Вторник 22 февраля 2022 18:20
Россию лишат финала Лиги чемпионов-2022? Почему требование стало актуальным Фото: "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге (AFP)
Автор: RBC.UA

После признания Россией "ДНР" и "ЛНР" тамошний спорт понесет существенные потери. В частности, Санкт-Петебург может потерять право на проведение финала Лиги чемпионов на "Газпром-Арене".

Подробнее о ситуации вокруг финала Лиги чемпионов сезона 2021/22 – в материале РБК-Украина.

На следующий же день после подписания Путиным указа о признании "ЛДНР" российский спорт оказался под рядом угроз. Главная в данный момент – потеря Санкт-Петербургом права на проведение финала Лиги чемпионов текущего сезона.

Запланированный на 29 мая матч могут перенести в другой город. Английский Mirror первым известил о рассмотрении УЕФА варианта по проведению финала главного еврокубка в другом месте. Среди претендентов, в частности, Лондон и Будапешт.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсом вскоре с уверенностью заявил, что Россия потеряет финал Лиги чемпионов этого года. По его словам, после нарушения суверенитета Украины проведение спортивных турниров на российской территории является "немыслимым".

Бывший британский министр спорта Трейси Крауч вообще уверена, что УЕФА обязан немедленно отобрать финал ЛЧ у Санкт-Петербурга. В комментарии BBC Sport она призвала Союз европейских футбольных ассоциаций к "гораздо более жесткой позиции" в отношении России.

Репортер влиятельного издания The Athletic Адам Крафтон ждет, какой выход найдет УЕФА в сложившейся ситуации. Теперь проведение решающего матча элитного европейского клубного футбола в Санкт-Петербурге он назвал "довольно спорным".

Зато спортивный корреспондент AP Роб Харрис вынужден констатировать, что пока для УЕФА признания марионеточных "ЛДНР" Россией мало для лишения права на финал ЛЧ. "Дальнейшая эскалация способна изменить ситуацию", – отметил он.

Однако, Союз европейских футбольных ассоциаций может столкнуться с давлением непосредственных членов организации. Например, Польский футбольный союз призвал перенести матч плей-офф квалификации к ЧМ-2022 с Россией на нейтральное поле.

Поэтому, несмотря информацию журналиста Дэна Килпатрика, согласованная позиция группы стран-членов УЕФА, в частности, четырех британских ассоциаций (Англия, Уэльс, Северная Ирландия, Шотландия), Польши и Украины способны изменить подход угодливых функционеров. В конце концов, символическим актом стало бы проведение финала Лиги чемпионов в Киеве...

Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед России ратифицировали эти документы.

Отметим также, что США назвали признание Россией "ЛДНР" неспровоцированной атакой на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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