УЕФА рассматривает перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, – СМИ
Финал Лиги чемпионов должен состояться в Санкт-Петербурге, но продолжительная агрессия России против Украины может заставить УЕФА перенести игру на "Уэмбли".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.
Финал пройдет в Санкт-Петербурге 29 мая.
Но в УЕФА возникли серьезные сомнения в том, что это происходит на "Газпром-Арене" из-за украинского кризиса, который может привести к вторжению России в соседнюю страну.
Если это произойдет, руководящему органу европейского футбола не останется иного выбора, кроме как отказаться от первоначального плана и придумать альтернативное место проведения.
И "Уэмбли" будет одним из стадионов, которые считаются возможной альтернативой для проведения финала, не в последнюю очередь, если игра окажется полностью английской.
Считается, что организация финала Лиги чемпионов стоит городу-хозяину более 60 миллионов фунтов стерлингов.
УЕФА внимательно следит за украинским кризисом, чтобы в случае необходимости разработать план действий в чрезвычайных ситуациях.
Финал прошлого сезона был перенесен из Стамбула в Порту за три недели до игры, после того, как турецкий город был внесен в красный список Covid-19.
Напомним, что УПЛ утвердило дату и час проведения матчей двух туров чемпионата.
Добавим, что можно прочесть анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Вильярреал" – "Ювентус".