Росію позбавлять фіналу Ліги чемпіонів-2022? Чому вимога стала актуальною

Після визнання Росією "ДНР" і "ЛНР" тамтешній спорт зазнає суттєвих втрат. Зокрема, Санкт-Петебург може втратити право на проведення фіналу Ліги чемпіонів на "Газпром-Арені".

Детальніше про ситуацію навколо фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22 – в матеріалі РБК-Україна .

Наступного ж дня після підписання Путіним указу про визнання "ЛДНР" російський спорт опинився під низкою загроз. Головна наразі – втрата Санкт-Петербургом права на проведення фіналу Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

Запланований на 29 травня матч можуть перенести до іншого міста. Англійський Mirror першим сповістив про розгляд УЄФА варіанту з проведення фіналу головного єврокубка деінде. Серед претендентів, зокрема, Лондон і Будапешт.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсом згодом із упевненістю заявив, що Росія втратить цьогорічний фінал Ліги чемпіонів. За його словами, після порушення суверенітету України проведення спортивних турнірів на російській території є "немислимим".

Колишня британська міністерка спорту Трейсі Крауч взагалі впевнена, що УЄФА зобов'язаний негайно відібрати фінал ЛЧ у Санкт-Петербурга. У коментарі BBC Sport, вона закликала Союз європейських футбольних асоціацій до "набагато жорсткішої позиції" щодо Росії.

Репортер впливового видання The Athletic Адам Крафтон чекає, який вихід знайде УЄФА у ситуації, що склалася. Проведення тепер вирішального матчу елітного клубного європейського футболу в Санкт-Петербурзі він назвав "доволі суперечливим".

Interested to see how UEFA handle Champions League final being in Russia. UEFA has rarely shown any inclination to challenge politicians or consider human rights but it would now appear highly controversial to have Europe’s elite football tournament decided in Saint Petersburg — Adam Crafton (@AdamCrafton_) February 21, 2022

Натомість спортивний кореспондент AP Роб Гарріс змушений констатувати, що наразі для УЄФА визнання маріонеткових "ЛДНР" Росією замало для позбавлення права на фінал ЛЧ. "Подальша ескалація здатна змінити ситуацію", – зазначив він.

As it stands now the Champions League final remains in St Petersburg in May. Would potentially need a further escalation of Russia's intervention in Ukraine for that situation to change at UEFA — Rob Harris (@RobHarris) February 22, 2022

Однак, Союз європейських футбольних асоціацій може зіткнутися з тиском безспоредніх членів організації. Наприклад, Польський футбольний союз закликав перенести матч плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 із Росією на нейтральне поле.

Тож, попри інформацію журналіста Дена Кілпатріка, узгоджена позиція групи країн-членів УЄФА, зокрема, чотирьох британських асоціацій (Англія, Вельс, Північна Ірландія, Шотландія), Польщі та України здатні змінити підхід догодливих функціонерів. Зрештою, символічним актом стало б проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві...