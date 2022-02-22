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УЕФА не планирует менять место проведения финала Лиги чемпионов, – журналист

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Вторник 22 февраля 2022 17:57
УЕФА не планирует менять место проведения финала Лиги чемпионов, – журналист Фото: "Газпром-Арена" (uefa.com)
Автор: Андрей Вырва

УЕФА пока не рассматривает вариант с перенесением финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Дэна Килпатрика.

В УЕФА отреагировали на информацию, что финал ЛЧ 2021/22 может быть перенесен из Санкт-Петербурга из-за возможного широкомасштабного вторжения России в Украину после признания президентом РФ Владимиром Путиным так называемых "ЛДНР".

"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. Пока нет планов менять место проведения", – по словам журналиста, ответили в УЕФА.

Финал должен состоятся в Санкт-Петербурге 29 мая.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон на стадион "Уэмбли".

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2022 года.

Напомним, что сборная Украины потеряла Артема Довбика на матч плей-офф за выход на ЧМ-2022.

К слову, форвард сборной Украины Роман Яремчук был в шаге от серьезных проблем со зрением.

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