УЕФА не планирует менять место проведения финала Лиги чемпионов, – журналист

УЕФА пока не рассматривает вариант с перенесением финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Дэна Килпатрика.

В УЕФА отреагировали на информацию, что финал ЛЧ 2021/22 может быть перенесен из Санкт-Петербурга из-за возможного широкомасштабного вторжения России в Украину после признания президентом РФ Владимиром Путиным так называемых "ЛДНР".

"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. Пока нет планов менять место проведения", – по словам журналиста, ответили в УЕФА.

Финал должен состоятся в Санкт-Петербурге 29 мая.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон на стадион "Уэмбли".