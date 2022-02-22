Россия потеряет финал Лиги чемпионов-2022 – британский премьер Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право проведения финала Лиги чемпионов 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Борис Джонсон сказал, что "у России нет шансов проводить футбольные турниры".
"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну", – заявил Премьер-министр Великобритании.
Это свидетельствует о том, что политик, вероятно, поддержит лишение агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон на стадион "Уэмбли".
Напомним, что сборная Украины потеряла Артема Довбика на матч плей-офф за выход на ЧМ-2022.
К слову, форвард сборной Украины Роман Яремчук был в шаге от серьезных проблем со зрением.
Добавим, что бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк перешел в "Черноморец".