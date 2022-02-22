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Сборная Польши не хочет играть в России после признания "ЛДНР"

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Польша, Вторник 22 февраля 2022 17:21
Сборная Польши не хочет играть в России после признания "ЛДНР" Фото: игроки сборной Польши (facebook.com/LaczyNasPilka)
Автор: Андрей Вырва

Польша надеется перенести стыковой матч с Россией на нейтральное поле. Об этом заявил министр спорта Польши Камиль Бортничук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.pl.

Политик выразил обеспокоенность безопасностью польских футболистов в России на фоне признания независимости так называемых "ЛДНР".

"Мы будем пытаться провести этот матч как минимум на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию", – заявил Бортничук.

Польский футбольный союз планирует отправить УЕФА и ФИФА официальное письмо, где выразит обеспокоенность ситуацией.

Стыковой матч за право выхода на ЧМ-2022 между сборными России и Польши должен пройти 24 марта в Москве.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право проведения финала Лиги чемпионов 2022 года.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон на стадион "Уэмбли".

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