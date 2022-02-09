Російський спортсмен провалив допінг-тест на Олімпіаді: перший скандал зимових Ігор

Один з фігуристів збірної Олімпійського комітету Росії провалив допінг-тест на зимових Іграх-2022 в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Insidethegames .

Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародний союз ковзанярів (ISU) підтвердили відкладення церемонії нагородження призерів командних змагань з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 2022 року через юридичні проблеми.

Церемонія нагородження мала відбутися вчора, 8 лютого о 21:00 за місцевим часом.

ISU підтвердила, що затримка була спричинена юридичними проблемами.

Вважається, що проблема стосується тесту на наркотики, який російський фігурист здав ще до початку Олімпіади.

"Вчора в короткі терміни виникла ситуація, яка вимагає юридичних консультацій з МОК", - повідомили в ISU.

Речник МОК Марк Адамс заявив, що юридична ситуація є "проблемою, що виникла".

"Оскільки є юридичні наслідки, я не можу багато говорити про це на даному етапі", – сказав Адамс.

Прес-секретар Федерації фігурного катання Росії (ФФККР) Ольга Єрмоліна повідомила інформаційному агентству ТАСС , що організація "чекає офіційної інформації з цього приводу".

З чоловіків за ОКР у командних змаганнях виступали Олександр Галлямов, Марк Кондратюк та Микита Кацалапов.

Нагадаємо, що срібло у командному турнірі виграла збірна США, а бронзові медалі здобула команда Японії. У разі дискваліфікації, золоті медалі можуть перейти до американців.