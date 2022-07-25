UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российский "Газпром" сокращает поставки газа в Европу вдвое: в чем причина

Фото: Газпром в очередной раз сокращает поставки газа в Европу (GettyImages-455696006)
Автор: Илона Свиридова

Российская компания "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российского СМИ.

"Газпром" сообщил, что теперь на газопроводе "Северный поток" останавливают еще одну турбину Siemens на станции "Портовая".

Уже с 7 утра в среду, 27 июля, объем газа, который будет транспортироваться "Северным потоком", будет не более 33 млн кубов в сутки. Сейчас же Россия поставляет максимум 67 млн кубометров в сутки.

Причиной такого уменьшения поставок газа в компании называют "окончание срока межремонтной наработки до капитального ремонта".

Напомним, что ранее "Газпром" уже сокращал поставки газа в Европу. Тогда причиной этого называли задержку с ремонтом агрегатов компанией Siemens.

В Европе ожидали, что работа "Северного потока" так и не будет восстановлена в срок. "Газпром" таки возобновил поставки газа однако европейские политики продолжили готовиться к полной остановке поставок российского газа.

Недавно президент Путин заявил, что намерено таки сократить поставки газа вдвое. Причиной для этого он назвал якобы медленный ремонт оборудования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромРоссийская ФедерацияЕвропаСеверный поток