Российский "Газпром" сокращает поставки газа в Европу вдвое: в чем причина

Российская компания "Газпром" продолжает уменьшение поставок газа в Европу через трубопровод "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российского СМИ.

Причиной такого уменьшения поставок газа в компании называют "окончание срока межремонтной наработки до капитального ремонта".

Уже с 7 утра в среду, 27 июля, объем газа, который будет транспортироваться "Северным потоком", будет не более 33 млн кубов в сутки. Сейчас же Россия поставляет максимум 67 млн кубометров в сутки.

"Газпром" сообщил, что теперь на газопроводе "Северный поток" останавливают еще одну турбину Siemens на станции "Портовая".

Напомним, что ранее "Газпром" уже сокращал поставки газа в Европу. Тогда причиной этого называли задержку с ремонтом агрегатов компанией Siemens.

В Европе ожидали, что работа "Северного потока" так и не будет восстановлена в срок. "Газпром" таки возобновил поставки газа однако европейские политики продолжили готовиться к полной остановке поставок российского газа.

Недавно президент Путин заявил, что намерено таки сократить поставки газа вдвое. Причиной для этого он назвал якобы медленный ремонт оборудования.

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