"Газпром" возобновил работу "Северного потока". В Германии сделали пессимистичный прогноз
Германия и страны ЕС должны оставаться готовыми на случай, если Россия решит перекрыть кран газопровода "Северный поток-1".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-канцлера Роберта Хабека в четверг, 21 июля, передает СNN.
"Мы не можем полагаться на обязательства «Газпрома", - заявил он в ходе видеозвонка, посвященного "Северному потоку-1" и ситуации с газом в Германии, после того как "Газпром", возобновил поставки газа из России в ФРГ.
По его словам, запасов газа в размере 40% недостаточно для предстоящей зимы.
"Россия использует слишком большую силу, чтобы шантажировать Европу и Германию", - добавил Хабек.
Как сообщалось, поставки газа по "Северному потоку-1" возобновились в четверг, 21 июля. Газопровод начал работу после десятидневного техобслуживания.
Ранее глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявлял, что две зимы Германия должна будет жить с угрозой нехватки газа на внутреннем рынке после отказа от поставок голубого топлива из России.
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