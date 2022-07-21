"Газпром" возобновил работу "Северного потока". В Германии сделали пессимистичный прогноз

Германия и страны ЕС должны оставаться готовыми на случай, если Россия решит перекрыть кран газопровода "Северный поток-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-канцлера Роберта Хабека в четверг, 21 июля, передает СNN .

"Мы не можем полагаться на обязательства «Газпрома", - заявил он в ходе видеозвонка, посвященного "Северному потоку-1" и ситуации с газом в Германии, после того как "Газпром", возобновил поставки газа из России в ФРГ.

По его словам, запасов газа в размере 40% недостаточно для предстоящей зимы.

"Россия использует слишком большую силу, чтобы шантажировать Европу и Германию", - добавил Хабек.