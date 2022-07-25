Російський "Газпром" скорочує поставки газу до Європи вдвічі: в чому причина

Російська компанія "Газпром" продовжує зменшення постачання газу в Європу через трубопровід "Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал російського ЗМІ.

Причиною такого зменшення постачання газу у компанії називають "закінчення терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту".

Вже з 7-ї ранку у середу, 27 липня, об’єм газу, який буде транспортуватись "Північним потоком", буде не більше 33 млн кубів на добу. Зараз же Росія постачає максимум 67 млн кубометрів на добу.

"Газпром" повідомив, що тепер на газопроводі "Північний потік" зупиняють ще одну турбіну Siemens на станції "Портова".

Нагадаємо, що раніше "Газпром" вже скорочував поставки газу у Європу. Тоді причиною цього називали затримку з ремонтом агрегатів компанією Siemens.

У Європі очікували, що робота "Північного потоку" так і не буде відновлена у строк. "Газпром" таки відновив постачання газу, проте європейські політики продовжили готуватись до повної зупинки постачання російського газу.

Нещодавно президент Путін заявив, що має намір таки скоротити постачання газу вдвічі. Причиною для цього він назвав нібито повільний ремонт обладнання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.