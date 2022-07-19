ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еврокомиссия ожидает, что "Северный поток" не возобновит работу в срок

Новина українською →
Брюссель, Вторник 19 июля 2022 14:26
Еврокомиссия ожидает, что "Северный поток" не возобновит работу в срок Фото: "Северный поток" не возобновит работу 21 июля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия не ожидает перезапуска газопровода "Северный поток-1" после ежегодного 10-дневного технического обслуживания которое должно завершиться в четверг, 21 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

"Мы исходим из предположения, что он не вернется в строй", - сказал журналистам в Сингапуре еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

Комментарии Хана прозвучали после того, как агентство Reuters сообщило, что российский "Газпром" сообщил клиентам в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за "чрезвычайных" обстоятельств. Это усилило опасения в Европе, что Москва может не перезапустить газопровод "Северный поток-1" в четверг.

Как сообщалось, российский газопровод "Северный поток-1" остановился на плановое обслуживание 11 июля. По графику оно должно продолжаться до утра 21 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Северный поток
NEWS
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ