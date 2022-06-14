ru ua
Вт, 14 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У "Газпрома" проблемы из-за санкций: поставки по "Северному потоку-1" резко упадут

Новина українською →
Москва, Вторник 14 июня 2022 14:48
У "Газпрома" проблемы из-за санкций: поставки по "Северному потоку-1" резко упадут Фото: Газпром сократит поставки газа по Северному потоку-1 (www.gazprom.ru)
Автор: Александр Белоус

"Газпром" резко снизит поставки газа через "Северный поток - 1". Причиной стала задержка с ремонтом агрегатов компанией Siemens.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки", - заявили в компании. При этом плановый объем составляет 167 млн куб. м в сутки.

В "Газпроме" заявили, что сокращение поставок связано с ситуацией на компрессорной станции "Портовая". В частности немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты из ремонта.

Кроме того, проблемы "Газпрома" связаны с выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности). "В настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, немецкий конгломерат Siemens решил покинуть российский рынок из-за вторжения в Украину. Компания начала процедуру прекращения всей производственной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром
NEWS
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает