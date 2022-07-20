Путин намерен сократить поставки газа по "Северному потоку" еще в два раза

Пропускная способность газопровода "Северный поток-1", крупнейшего звена для поставок российского газа в Европу, может быть дополнительно снижена. Российский президент Владимир Путин заявил, что это произойдет якобы из-за медленного ремонта оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Северный поток-1", который проходит по дну Балтийского моря в Германию, находится в центре внимания с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину.

Трубопровод простаивает для проведения ежегодного технического обслуживания с 11 по 21 июля. Источники сообщили Reuters, что, как ожидается, Nord Stream возобновит экспорт газа в соответствии с графиком, но с уменьшенной мощностью.

В беседе с журналистами после визита в Тегеран Путин сообщил, что на "Северном потоке-1" эксплуатируются пять газоперекачивающих агрегатов Siemens Energy, а еще один агрегат вышел из строя из-за "рассыпания внутренней обшивки".

"Там работают две машины, они качают 60 млн кубометров в сутки… Если одну не вернут, будет одна, которая составляет 30 млн кубометров. "Газпром" тут при чем?", - сказал он. Путин сообщил, что еще одна газоперекачивающая турбина должна быть отправлена на ремонт 26 июля.

Путин также заявил, что "Газпром" якобы не виноват в сокращении транзитных мощностей, в том числе в закрытии Киевом одного из маршрутов через Украину в Европу. (Станция "Сохрановка" в Луганской области была захвачена российскими войсками).

Он добавил, что "Газпром" готов выполнить свои обязательства по экспорту газа.

Турбина из Канады

"Северный поток - 1" может поставлять более 55 млрд кубометров газа в год в Европейский союз, который в прошлом году импортировал около 140 млрд кубометров газа из России по трубопроводам.

Подконтрольный Кремлю энергетический гигант "Газпром" в прошлом месяце сократил экспорт газа по маршруту до 40% мощности, сославшись на задержки с возвратом турбины, которую Siemens Energy обслуживала в Канаде, которая первоначально запретила возврат оборудования из-за санкций.

Как сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Канада все-таки отправила турбину для "Северного потока-1" самолетом в Германию 17 июля после завершения ремонтных работ.