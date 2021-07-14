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Российских олимпийцев проинструктировали, как отвечать на вопрос "Чей Крым?"

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Среда 14 июля 2021 10:46
Российских олимпийцев проинструктировали, как отвечать на вопрос "Чей Крым?" Фото: российским спортсменам перед Олимпиадой дали инструкции (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Российские спортсмены перед Олимпиадой в Токио получили инструкцию, как отвечать на политические вопросы. Олимпийский комитет России (ОКР) разослал инструкцию участникам Игр, которые открываются 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Ведомости".

ОКР предупреждает спортсменов, что при приближении Олимпиады им будет поступать больше запросов на комментарии и интервью, но такие запросы по злободневным темам "могут носить провокационный характер" и ставить олимпийцев "по незнанию" в неприятное положение.

Даже на секунду появившаяся информация в соцсетях (даже на эмоциях) может распространиться очень быстро, подчеркивается в инструкции: "Тщательно и внимательно относитесь к тому, что вы пишете, какие фото выкладываете, ставите лайки или оставляете комментарии".

На Олимпиаде, говорится в инструкции ОКР, спортсменам могут быть заданы вопросы на политические темы. Самый простой выход из ситуации, считают в ОКР, это ответить: "No comment".

Крым, Донбасс и другие подобные вопросы не надо обсуждать, поскольку "спорт должен оставаться вне политики", указали в памятке ОКР.

На вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а санкции против России за допинг должны комментировать те, кто их вводил.

В этих Играх россияне будут участвовать не под своим флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Зарубежные и "отдельные российские" СМИ будут спрашивать именно об этом. Олимпийцам рекомендовано говорить, что они все равно представляют свою родину и это большая честь, хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент (вместо него будет играть Первый концерт Петра Чайковского). Россияне будут выступать под флагом ОКР, а не под нейтральным флагом с олимпийскими кольцами, как на зимних Играх 2018 году в Пхёнчхане.

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