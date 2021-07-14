Российских олимпийцев проинструктировали, как отвечать на вопрос "Чей Крым?"

Российские спортсмены перед Олимпиадой в Токио получили инструкцию, как отвечать на политические вопросы. Олимпийский комитет России (ОКР) разослал инструкцию участникам Игр, которые открываются 23 июля.

ОКР предупреждает спортсменов, что при приближении Олимпиады им будет поступать больше запросов на комментарии и интервью, но такие запросы по злободневным темам "могут носить провокационный характер" и ставить олимпийцев "по незнанию" в неприятное положение.

Даже на секунду появившаяся информация в соцсетях (даже на эмоциях) может распространиться очень быстро, подчеркивается в инструкции: "Тщательно и внимательно относитесь к тому, что вы пишете, какие фото выкладываете, ставите лайки или оставляете комментарии".

На Олимпиаде, говорится в инструкции ОКР, спортсменам могут быть заданы вопросы на политические темы. Самый простой выход из ситуации, считают в ОКР, это ответить: "No comment".

Крым, Донбасс и другие подобные вопросы не надо обсуждать, поскольку "спорт должен оставаться вне политики", указали в памятке ОКР.

На вопросы про допинговые скандалы российский олимпиец должен ответить, что по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а санкции против России за допинг должны комментировать те, кто их вводил.

В этих Играх россияне будут участвовать не под своим флагом из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Зарубежные и "отдельные российские" СМИ будут спрашивать именно об этом. Олимпийцам рекомендовано говорить, что они все равно представляют свою родину и это большая честь, хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент (вместо него будет играть Первый концерт Петра Чайковского). Россияне будут выступать под флагом ОКР, а не под нейтральным флагом с олимпийскими кольцами, как на зимних Играх 2018 году в Пхёнчхане.