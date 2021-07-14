Російських олімпійців проінструктували, як відповідати на питання "Чий Крим?"

Російські спортсмени перед Олімпіадою в Токіо отримали інструкцію, як відповідати на політичні питання. Олімпійський комітет Росії (ОКР) розіслав інструкцію учасникам ігор, які відкриваються 23 липня.

ОКР попереджає спортсменів, що при наближенні Олімпіади їм буде надходити більше запитів на коментарі та інтерв'ю, але такі запити по злободенним темам "можуть носити провокаційний характер" і ставити олімпійців "через незнання" в неприємне становище.

Інформація в соцмережах може поширитися дуже швидко, підкреслюється в інструкції: "Ретельно і уважно ставитеся до того, що ви пишете, які фото викладаєте, ставите лайки або залишаєте коментарі".

На Олімпіаді, йдеться в інструкції ОКР, спортсменам можуть бути задані питання на політичні теми. Найпростіший вихід із ситуації, вважають в ОКР, це відповісти: "No comment".

Крим, Донбас та інші подібні питання не треба обговорювати, оскільки "спорт повинен залишатися поза політикою", вказали в пам'ятці ОКР.

На питання про допінгові скандали російський олімпієць повинен відповісти, що з цієї частини йому сказати нічого, оскільки в них він ніколи не брав участь, а санкції проти Росії за допінг повинні коментувати ті, хто їх вводив.

В цих Іграх росіяни братимуть участь не під своїм прапором через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства. Зарубіжні та "окремі російські" ЗМІ будуть питати саме про це. Олімпійцям рекомендовано говорити, що вони все одно представляють свою батьківщину і це велика честь, хоча і хотілося б чути державний гімн Росії, тому що це завжди дуже емоційний момент (замість нього гратиме перший концерт Петра Чайковського). Росіяни виступатимуть під прапором ОКР, а не під нейтральним прапором з олімпійськими кільцями, як на зимових Іграх 2018 року в Пхенчхані.