Российские войска с утра запустили ракеты по Львову: что известно

Российские войска провели ряд ракетных атак по украинской территории. Известно о попадании в объекты во Львове.
РБК-Украина собрало все, что известно об утренних ударах на этот момент.
Утром 18 апреля российские войска нанесли пять ракетных ударов по Львову. В телеграмм-каналах начали появляться фото последствий обстрелов, местные власти призывали не выкладывать их в интернет и не распространять непроверенную информацию.
В Офисе президента отметили, что во Львове пострадала гражданская инфраструктура.
"Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев", - отметил советник главы Офиса Михаил Подоляк.
Ситуация на ж/д вокзале Львова под контролем, пассажиров на время воздушной тревоги разместили в укрытиях. Высадка и посадка на поезда уже возобновилась. Но из-за скопления поездов, которые ждали отбоя тревоги возле Львова, возможна задержка на прибытие к вокзалу.
Тем временем изменились некоторые маршруты общественного транспорта:
Как сообщили в "Укрзализныце", несколько ракет упали рядом с железнодорожными объектами. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.
Фото: пожар после ракетного удара (t.me/zalizni_zminy)
Городские службы работают над ликвидацией последствий ракетных ударов. Водителей предупреждают о перекрытии движения по ул. Левандовской (от ул. Сяйво до ул. Шевченко), ул. Шевченко в районе поворота на ул. Туннельную (отель НТОН).
По данным Воздушного командования "Запад", произошло четыре ракетных удара по Львову. Три - по объекту военной инфраструктуры, один - по шиномонтажу.
Тушение пожаров продолжается, объекты получили существенные повреждения. По состоянию на данный момент известно о шестерых погибших. Еще 8 человек пострадали, среди них есть ребенок.
Ночь на 18 апреля в Днепропетровской области прошла относительно спокойно, но утром стало известно о ракетном ударе. Сколько было выпущено ракет, пока неизвестно. Однако местные власти утверждают, что системы противовоздушной обороны сбили 60% выпущенных ракет.
Позже стало известно, что целью российских оккупантов стали объекты в Павлоградском и Синельниковском районах. В первом была разрушена железнодорожная инфраструктура, во втором при попадании ракеты в объект произошел пожар, пострадали два человека.
Утром также появилась информация о возможных взрывах в Киеве и Василькове Киевской области. Но на данный момент официальных данных нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области не осталось ни одного безопасного места, поэтому людям нужно эвакуироваться.
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