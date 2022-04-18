Російські війська з ранку запустили ракети по Львову: що відомо

Російські війська здійснили низку ракетних атак по українській території. Відомо про влучання в об'єкти у Львові.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про ранкові удари на цей момент.
Вранці 18 квітня російські війська завдали п'ять ракетних ударів по Львову. У телеграм-каналах почали з'являтися фото наслідків обстрілів, місцева влада закликала не викладати їх в інтернет і не поширювати неперевірену інформацію.
В Офісі президента зазначили, що у Львові постраждала цивільна інфраструктура.
"Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє "право"... вбивати українців", - зазначив радник голови офісу Михайло Подоляк.
Ситуація на залізничному вокзалі Львова під контролем, пасажирів на час повітряної тривоги розмістили в укриттях. Висадка і посадка на поїзди вже відновилася. Але через скупчення поїздів, які чекали відбою тривоги біля Львова, можлива затримка на прибуття до вокзалу.
Тим часом змінилися деякі маршрути громадського транспорту:
Ракети влучили в залізничну інфраструктуру
Як повідомили в "Укрзалізниці", кілька ракет впали поряд із залізничними об'єктами. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає.
Фото: пожежа після ракетного удару (t.me/zalizni_zminy)
Міські служби працюють над ліквідацією наслідків ракетних ударів. Водіїв попереджають про перекриття руху на вул. Левандівській (від вул. Сяйво до вул. Шевченка), вул. Шевченка у районі повороту на вул. Тунельну (готель НТОН).
За даними Повітряного командування "Захід", сталося чотири ракетні удари по Львову. Три - по об'єкту військової інфраструктури, один - по шиномонтажу.
Гасіння пожеж триває, об'єкти зазнали суттєвих пошкоджень. Станом на даний момент відомо про шістьох загиблих. Ще 8 осіб постраждали, серед них є дитина.
Ніч на 18 квітня в Дніпропетровській області пройшла відносно спокійно, але вранці стало відомо про ракетний удар. Скільки було випущено ракет, поки невідомо. Однак місцева влада стверджує, що системи протиповітряної оборони збили 60% випущених ракет.
Пізніше стало відомо, що цілями російських окупантів стали об'єкти в Павлоградському та Синельниківському районах. У першому була зруйнована залізнична інфраструктура, у другому при влучанні ракети в об'єкт сталася пожежа, постраждали дві особи.
Вранці також з'явилася інформація про можливі вибухи в Києві та Василькові Київської області. Але на даний момент офіційних даних немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській області не залишилося жодного безпечного місця, тому людям треба евакуюватися.
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