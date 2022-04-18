Російські війська з ранку запустили ракети по Львову: що відомо

П'ять ракетних ударів

Вранці 18 квітня російські війська завдали п'ять ракетних ударів по Львову. У телеграм-каналах почали з'являтися фото наслідків обстрілів, місцева влада закликала не викладати їх в інтернет і не поширювати неперевірену інформацію.

Постраждала цивільна інфраструктура

В Офісі президента зазначили, що у Львові постраждала цивільна інфраструктура.

"Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє "право"... вбивати українців", - зазначив радник голови офісу Михайло Подоляк.

Транспорт

Ситуація на залізничному вокзалі Львова під контролем, пасажирів на час повітряної тривоги розмістили в укриттях. Висадка і посадка на поїзди вже відновилася. Але через скупчення поїздів, які чекали відбою тривоги біля Львова, можлива затримка на прибуття до вокзалу.

Тим часом змінилися деякі маршрути громадського транспорту:

Маршрут 47а на Рясне поїде через Брюховичі

Маршрут 10, 16, 32 скорочено до перехрестя Городоцька - Кульпарківська

Маршрут 51 через вулицю Антоновича та Героїв УПА

Зупинено маршрути 6а, 11, 17 та тролейбусний маршрут 32

Ракети влучили в залізничну інфраструктуру

Як повідомили в "Укрзалізниці", кілька ракет впали поряд із залізничними об'єктами. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає.

Фото: пожежа після ракетного удару (t.me/zalizni_zminy)

Деякі вулиці перекрито

Міські служби працюють над ліквідацією наслідків ракетних ударів. Водіїв попереджають про перекриття руху на вул. Левандівській (від вул. Сяйво до вул. Шевченка), вул. Шевченка у районі повороту на вул. Тунельну (готель НТОН).

Шестеро загиблих та кілька поранених

За даними Повітряного командування "Захід", сталося чотири ракетні удари по Львову. Три - по об'єкту військової інфраструктури, один - по шиномонтажу.

Гасіння пожеж триває, об'єкти зазнали суттєвих пошкоджень. Станом на даний момент відомо про шістьох загиблих. Ще 8 осіб постраждали, серед них є дитина.

Де ще зафіксовано ракетні удари

Ніч на 18 квітня в Дніпропетровській області пройшла відносно спокійно, але вранці стало відомо про ракетний удар. Скільки було випущено ракет, поки невідомо. Однак місцева влада стверджує, що системи протиповітряної оборони збили 60% випущених ракет.

Пізніше стало відомо, що цілями російських окупантів стали об'єкти в Павлоградському та Синельниківському районах. У першому була зруйнована залізнична інфраструктура, у другому при влучанні ракети в об'єкт сталася пожежа, постраждали дві особи.

Вранці також з'явилася інформація про можливі вибухи в Києві та Василькові Київської області. Але на даний момент офіційних даних немає.