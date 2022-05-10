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Российские войска нанесли новый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман

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Одесса, Вторник 10 мая 2022 17:12
Российские войска нанесли новый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман Фото: мост через Днестровский лиман снова подвергся ракетному удару (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские войска нанесли новый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Атака произошла 10 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Отмечается, что Одесская область в очередной раз подверглась атаке крылатыми ракетами. Противник нанес удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман.

Подробностей ракетного удара и степени повреждений моста, а также о жертвах и пострадавших не приводится.

Напомним, в конце апреля российские войска несколько раз наносили ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.

Как отмечал глава Одесской ОВА Максим Марченко, противник наносит удары по мосту, пытаясь таким образом отрезать южную часть региона.

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