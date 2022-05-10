Российские войска нанесли новый ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Атака произошла 10 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Отмечается, что Одесская область в очередной раз подверглась атаке крылатыми ракетами. Противник нанес удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман.

Подробностей ракетного удара и степени повреждений моста, а также о жертвах и пострадавших не приводится.