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Російські війська завдали нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман

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Одеса, Вівторок 10 травня 2022 17:12
Російські війська завдали нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман Фото: міст через Дністровський лиман знову піддався ракетному удару (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські війська завдали нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області. Атака сталася 10 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Відзначається, що Одеська область в черговий раз піддалася атаці крилатими ракетами. Противник завдав удару по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман.

Подробиць ракетного удару і ступеня пошкоджень моста, а також про жертви і постраждалих не наводиться.

Нагадаємо, наприкінці квітня російські війська кілька разів наносили ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

Як зазначав голова Одеської ОВА Максим Марченко, противник завдає ударів по мосту, намагаючись таким чином відрізати південну частину регіону.

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