Російські війська завдали нового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман в Одеській області. Атака сталася 10 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Відзначається, що Одеська область в черговий раз піддалася атаці крилатими ракетами. Противник завдав удару по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман.

Подробиць ракетного удару і ступеня пошкоджень моста, а також про жертви і постраждалих не наводиться.