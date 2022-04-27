Оккупанты хотят отрезать часть Одесской области и создать напряженность, - глава ОВА
Российские войска нанесли ракетный удар по мосту через Белгород-Днестровский лиман в Одесской области. Своими действиями оккупанты пытаются отрезать часть области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.
Отмечается, что одна из трех вражеских целей попала в мост через Белгород-Днестровский лиман, другая упала неподалеку, а третья упала в воду. К счастью, пострадавших нет.
"Своими действиями враг предоставляется отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Прошу не поддаваться ни на какие возможные провокации россиян и попытки запугать жителей Одесской области подобными террористическими актами", - написал председатель ОВА.
По словам Марченко, ведутся ремонтные работы железнодорожного полотна. Сейчас движение транспорта через мост уже восстановлено и осуществляется по одной полосе в обе стороны
"Обращают ко всем, кто сегодня опубликовал фото попадания ракеты в мост. Подумайте над тем, кому вы этим помогаете и какие у этого будут последствия", - добавил Марченко.
Ранее мы сообщали, что русские войска нанесли повторный удар по мосту через Днестровский лиман.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 63-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!