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В Херсонской области более 18 тысяч жителей остаются без газа

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Херсонская область, Суббота 02 апреля 2022 17:30
В Херсонской области более 18 тысяч жителей остаются без газа Фото: в Херсонской области частично отсутствует газоснабжение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской области по состоянию на 2 апреля без газоснабжения остаются более 18 тысяч жителей региона. Газ отсутствует в 21 населенном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной государственной администрации.

Кроме того, в 67 населенных пунктов области отсутствует электроснабжение.

В Херсонском районе есть потребность в медикаментах и продуктах. В некоторых населенных пунктах нет света, газа и воды.

В Великоалександровской общине горит лес. Существует нехватка продуктов. В Калиновской общине ситуация критическая, есть погибшие и раненые, нужен коридор для эвакуации населения.

В большинстве районах ситуация нестабильна, поскольку некоторые населенные пункты оккупированы российскими военными и ведутся боевые действия.

Напомним, во временно оккупированной Каховке Херсонской области оккупанты похитили активиста и бывшего депутата городского совета Олега Кожемякина.

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