В Херсонской области более 18 тысяч жителей остаются без газа

В Херсонской области по состоянию на 2 апреля без газоснабжения остаются более 18 тысяч жителей региона. Газ отсутствует в 21 населенном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной государственной администрации.

Кроме того, в 67 населенных пунктов области отсутствует электроснабжение.

В Херсонском районе есть потребность в медикаментах и продуктах. В некоторых населенных пунктах нет света, газа и воды.

В Великоалександровской общине горит лес. Существует нехватка продуктов. В Калиновской общине ситуация критическая, есть погибшие и раненые, нужен коридор для эвакуации населения.

В большинстве районах ситуация нестабильна, поскольку некоторые населенные пункты оккупированы российскими военными и ведутся боевые действия.