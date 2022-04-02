В Херсонской области более 18 тысяч жителей остаются без газа
В Херсонской области по состоянию на 2 апреля без газоснабжения остаются более 18 тысяч жителей региона. Газ отсутствует в 21 населенном пункте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной государственной администрации.
Кроме того, в 67 населенных пунктов области отсутствует электроснабжение.
В Херсонском районе есть потребность в медикаментах и продуктах. В некоторых населенных пунктах нет света, газа и воды.
В Великоалександровской общине горит лес. Существует нехватка продуктов. В Калиновской общине ситуация критическая, есть погибшие и раненые, нужен коридор для эвакуации населения.
В большинстве районах ситуация нестабильна, поскольку некоторые населенные пункты оккупированы российскими военными и ведутся боевые действия.
Напомним, во временно оккупированной Каховке Херсонской области оккупанты похитили активиста и бывшего депутата городского совета Олега Кожемякина.
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