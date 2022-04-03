Оккупанты отпустили из плена мэра Берислава
Фото: мэр Берислава Александр Шаповалов (delo.ua)
Городской глава города Берислав Херсонской области Александр Шаповалов вновь на свободе. Накануне российские оккупанты отпустили его из плена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Отпустили вчера вечером, сейчас нахожусь дома. Все нормально", - сказал Шаповалов.
Напомним, 19 марта оккупанты похитили мэра Борислава и местного активиста.
Война России против Украины длится тридцать девятый дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.