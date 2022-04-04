ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські військові викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці

Новость на русском →
Каховка, Понеділок 04 квітня 2022 02:52
Російські військові викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці Фото: російський солдат (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 3 квітня, в Каховці Херсонської області пройшов мирний мітинг проти окупації міста, на якому російські військові захопили не менше чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Каховської міської територіальної громади в Facebook.

Російські окупанти затримали Ігоря Бахура, 1983 року народження; Олену Бубнову, 1990 року народження; Юрія Гедзика, 1974 року народження; Анатолія Качинського, 1985 року народження.

Окупанти викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці (фото: Каховська міська територіальна громада)

Крім того, під час участі в мітингу двоє цивільних отримали поранення гумовими кулями. Одному куля влучила в стегно, іншому в шию. До теперішнього часу їх життю загрози вже немає.

Нагадаємо, російські окупанти відпустили з полону мера Берислава Херсонської області.

Ми також писали про те, що в Херсонській області понад 18 тисяч жителів залишаються без газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Херсонская область
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою