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Российские самолеты стратегической авиации ударили по Одессе

Фото: РФ нанесла ударила по Одессе (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты нанесли удар по Одессе с использованием самолетов стратегической авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

Отмечается, что Россия нанесла ракетный удар.

"Одещина. Ракетная атака с использованием самолетов стратегической авиации. Подробности - позже", - написал Братчук.

Как известно, 23 июля утром Россия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр".

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия якобы не имеет отношения к ракетному удару по Одесскому порту.

Однако позже в МИД РФ подтвердили, что именно российские ракеты ударили по Одессе. При этом там заявили, что ракеты якобы уничтожили военный объект.

После атаки России Соединенные Штаты и Украина приступили к разработке "плана Б" по вывозу украинского зерна.

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Одесса