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Російські літаки стратегічної авіації вдарили по Одеській області

Фото: РФ вдарила по Одеській області (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти завдали удару по Одеській області з використанням літаків стратегічної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

Зазначається, що Росія завдала ракетного удару.

"Одещина. Ракетна атака з використанням літаків стратегічної авіації. Подробиці - пзгодом", - написав Братчук.

Як відомо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу"Калібр".

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Росія нібито не має відношення до ракетного удару по Одеському порту.

Однак пізніше у МЗС РФ підтвердили, що саме російські ракети вдарили по Одесі. При цьому там заявили, що ракети нібито знищили військовий об'єкт.

Після атаки Росії Сполучені Штати і Україна приступили до розробки "плану Б" з вивезення українського зерна.

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Одеса