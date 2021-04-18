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Российские оккупанты пять раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

Новина українською → Украина, Воскресенье 18 апреля 2021 18:54
Российские оккупанты пять раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе Фото: на Донбассе продолжаются обстрелы (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Александр Белоус

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций сил Вооруженных сил Украины на Донбассе. Это делается с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook.

"С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В частности, неподалеку от поселка Водяное, в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

В пригороде Старогнатовки и Авдеевки враг совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков - из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет, сообщило командование ООС.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Напомним, 17 апреля под обстрел российских оккупантов попали два дома в поселке Зайцево на Донбассе. Оккупанты применили против гражданского населения минометы 120-го калибра. Кроме того, вчера ранили украинского военного.

Отметим, на обострение ситуации на Донбассе отреагировал Папа Римский. Понтифик призвал предотвратить рост напряженности на Востоке Украины.

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