Российские оккупанты пять раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций сил Вооруженных сил Украины на Донбассе. Это делается с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает командование ООС на странице в Facebook .

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков - из стрелкового оружия.

В пригороде Старогнатовки и Авдеевки враг совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, неподалеку от поселка Водяное, в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

"С начала этих суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля под обстрел российских оккупантов попали два дома в поселке Зайцево на Донбассе. Оккупанты применили против гражданского населения минометы 120-го калибра. Кроме того, вчера ранили украинского военного.

Отметим, на обострение ситуации на Донбассе отреагировал Папа Римский. Понтифик призвал предотвратить рост напряженности на Востоке Украины.