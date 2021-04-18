Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС 17 раз: ранен украинский военный
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. 17 апреля они обстреляли позиции украинских военных 17 раз.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.
17 апреля боевики обстреливали позиции украинских военных 17 раз из пушек, минометов, пулеметов, гранатометов и другого оружия.
В районе поселка Новомихайловка враг открывал огонь из противотанковой пушки МТ-12. А возле населенных пунктов Майорск, Новогородское, Зайцево, Южное, Шумы и Луганское боевики обстреливали позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе Пески, Широкино, Авдеевки и Водяного в Донецкой области, противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрелов был ранен один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
"Состояние защитника - средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Кроме того, в штабе ООС зафиксировали и первое нарушение тишины по состоянию на сегодняшнее утро. В районе Авдеевки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
На обстрелы украинские военные отвечали взаимностью.
Напомним, боевики не пропустили патруль ОБСЕ на блокпосту в Донецкой области. Это не первый случай, когда они препятствуют работе наблюдателей.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли из минометов жилой сектор в Зайцево. Жители уцелели, укрывшись в погребе.