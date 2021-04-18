Російські окупанти п’ять разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі
Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій сил Збройних сил України на Донбасі. Це робиться метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.
Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.
"З початку цієї доби зафіксовано 5 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться повідомленні.
Зокрема, неподалік селища Водяне, у Донецькій області, противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.
У передмісті Старогнатівки та Авдіївки ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Широкине російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.
Бойових втрат серед наших захисників немає, повідомило командування ООС.
Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Нагадаємо, 17 квітня під обстріл російських окупантів потрапили два будинки в селищі Зайцеве на Донбасі. Окупанти застосували проти цивільного населення міномети 120-го калібру. Крім того, вчора поранили українського військового.
Відзначимо, на загострення ситуації на Донбасі відреагував Папа Римський. Понтифік закликав запобігти зростанню напруженості на Сході України.