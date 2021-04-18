Боевики на Донбассе обстреливают мирное население, чтобы дискредитировать ВСУ

Российско-оккупационные силы из минометов 82-го и 120-го калибров обстреливают населенные пункты на Донбассе. Оккупанты совершают обстрелы , чтобы обвинить в этом военнослужащих Объединенных сил.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook .

Так, в течение 12-17 апреля оккупанты провели ряд провокаций с применением минометов и противотанковых орудий в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Марьинка, Новомихайловка. Обстрелы велись со стороны Донецка.

А 14 апреля пророссийские боевики распространяли фейк о якобы гибели мирного жителя Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных.

"Украинская сторона СЦКК прогнозирует, что на фоне роста количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ из запрещенного вооружения - возрастет количество информационных вбросов с обвинениями в обстрелах со стороны ВС Украины", - отметили в штабе.