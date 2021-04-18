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Боевики на Донбассе обстреливают мирное население, чтобы дискредитировать ВСУ

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 18 апреля 2021 14:39
Боевики на Донбассе обстреливают мирное население, чтобы дискредитировать ВСУ Фото: оккупанты обвиняют ВСУ в обстрелах мирного населения (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российско-оккупационные силы из минометов 82-го и 120-го калибров обстреливают населенные пункты на Донбассе. Оккупанты совершают обстрелы, чтобы обвинить в этом военнослужащих Объединенных сил.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

Так, в течение 12-17 апреля оккупанты провели ряд провокаций с применением минометов и противотанковых орудий в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Марьинка, Новомихайловка. Обстрелы велись со стороны Донецка.

А 14 апреля пророссийские боевики распространяли фейк о якобы гибели мирного жителя Донецка в результате обстрела со стороны украинских военных.

"Украинская сторона СЦКК прогнозирует, что на фоне роста количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ из запрещенного вооружения - возрастет количество информационных вбросов с обвинениями в обстрелах со стороны ВС Украины", - отметили в штабе.

Напомним, вчера под обстрел боевиков попали два дома в поселке Зайцево на Донбассе. Оккупанты применили против гражданского населения минометы 120-го калибра. Кроме того, вчера пророссийские боевики ранили украинского военного.

Добавим, на обострение ситуации на Донбассе отреагировал Папа Римский. Понтифик призвал предотвратить рост напряженности на Востоке Украины.

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