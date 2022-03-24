Российские оккупанты обстреляли блокпост в Славутиче
Сегодня, 23 марта, российские военные обстреляли блокпост в Славутиче Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Юрия Фомичева.
"Сегодня был тяжелый день. Мы почти почувствовали на себе, что такое война с боевыми действиями. Был обстрелян наш блокпост. Продвижение противника в нашу сторону не состоялось, но мы понимаем, что он рядом и все очень непросто", - отметил Фомичев.
Он также добавил, что никаких зеленых коридоров из города нет и выезд из Славутича будет невозможен. Кроме того, сохраняется тяжелая ситуация с подвозом продуктов и гуманитарной помощи, поскольку город заблокирован.
Мэр города также попросил местное население прятаться в укрытия, если они услышат сирену. Это может спасти их жизни.
Напомним, в Луганской области оккупанты за сутки разрушили 15 домов. Есть погибший и шестеро раненых. Под обстрел попали Лисичанск, Рубежное и Северодонецк.
Ранее оккупанты обстреляли жилые дома в Киеве в Оболонском районе, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.