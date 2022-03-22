ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области оккупанты за сутки разрушили 15 домов: есть погибший и шестеро раненых

Новина українською →
Луганская область, Вторник 22 марта 2022 20:40
В Луганской области оккупанты за сутки разрушили 15 домов: есть погибший и шестеро раненых Российские оккупанты (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области оккупанты из артиллерии обстреляли Лисичанск, Рубежное и Северодонецк. В результате удара погиб один человек и шестеро ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Серия Гайдая.

Отмечается, что за сутки российские оккупанты разрушили 15 домов.

"Враг обстрелял, в частности из артиллерии, 15 домов - 12 многоквартирных и 3 частных, одно из предприятий в Лисичанске, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры", говорится в сообщении.

Также спасатели выезжали на тушение 15 пожаров и спасли 33 человека, 7 из которых - дети.

В Луганской области оккупанты за сутки разрушили 15 домов: есть погибший и шестеро раненых

В Луганской области оккупанты за сутки разрушили 15 домов (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Оболони в результате обстрела загорелся грузовик и два здания.

Также мы писали, что под Мариуполем боевики "ДНР" захватили колонну эвакуационных автобусов.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Вторжение России в Украину
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро