Російські окупанти обстріляли блокпост у Славутичі
Сьогодні, 23 березня, російські військові обстріляли блокпост у Славутичі Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Юрія Фомічова.
"Сьогодні був важкий день. Ми майже відчули на собі, що таке війна з бойовими діями. Був обстріляний наш блокпост. Просування противника в наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поруч і все дуже непросто", - зазначив Фомічов.
Він також додав, що ніяких зелених коридорів з міста немає і виїзд зі Славутича буде неможливий. Крім того, зберігається важка ситуація з підвезенням продуктів і гуманітарної допомоги, оскільки місто заблоковане.
Мер міста також попросив місцеве населення ховатися в укриття, якщо вони почують сирену. Це може врятувати їх життя.
Нагадаємо, в Луганській області окупанти за добу зруйнували 15 будинків. Є загиблий і шестеро поранених. Під обстріл потрапили Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.
Раніше окупанти обстріляли житлові будинки в Києві в Оболонському районі, в результаті чого одна людина загинула і ще троє отримали поранення.
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