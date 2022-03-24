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Російські окупанти обстріляли блокпост у Славутичі

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Славутич, Четвер 24 березня 2022 00:12
Російські окупанти обстріляли блокпост у Славутичі Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 23 березня, російські військові обстріляли блокпост у Славутичі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Юрія Фомічова.

"Сьогодні був важкий день. Ми майже відчули на собі, що таке війна з бойовими діями. Був обстріляний наш блокпост. Просування противника в наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поруч і все дуже непросто", - зазначив Фомічов.

Він також додав, що ніяких зелених коридорів з міста немає і виїзд зі Славутича буде неможливий. Крім того, зберігається важка ситуація з підвезенням продуктів і гуманітарної допомоги, оскільки місто заблоковане.

Мер міста також попросив місцеве населення ховатися в укриття, якщо вони почують сирену. Це може врятувати їх життя.

Нагадаємо, в Луганській області окупанти за добу зруйнували 15 будинків. Є загиблий і шестеро поранених. Під обстріл потрапили Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Раніше окупанти обстріляли житлові будинки в Києві в Оболонському районі, в результаті чого одна людина загинула і ще троє отримали поранення.

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