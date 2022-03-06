Российская пропаганда все чаще прибегает к откровенным фейкам, - ЦПД СНБО

Так, российская пропаганда сообщила, что украинские военных якобы не позволяют жителям Мариуполя воспользоваться гуманитарным коридором.

При этом они проиллюстрировали это настоящим фото, но не Мариуполя, а разрушенного российскими оккупантами города Ирпень Киевской области.

"Но попытка врага переложить на Украину ответственность за собственные преступления в очередной раз оказалась тщетной. Однако, украинцы, будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

Очередной фейк российской пропаганды (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)