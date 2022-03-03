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Россия готовит фейковое "видео с Зеленским". Разведка предупреждает украинцев

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Четверг 03 марта 2022 05:32
Россия готовит фейковое "видео с Зеленским". Разведка предупреждает украинцев Фото: Россия готовит фейковое видео с Зеленским (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Россия планирует использовать очередную информационную атаку, а именно прибегнуть к технологии дипфейк. Лицо президента Украины Владимира Зеленского просто наложат на сфабрикованное видео, в котором он якобы объявит о капитуляции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Дипфейк - это методика синтеза изображения человека, которая основана на искусственном интеллекте. Его используют для сочетания и наложения одних изображений и видео на другие изображения или видеоролики.

На практике это означает, что компьютерные алгоритмы научились "оживлять" фотографии, синтезировать голос человека и заменять лицо на определенном видео. В результате можно получить контент, который внешне почти не отличается от реального.

Когда в начале февраля 2022 года конфликт с Россией начал набирать обороты, она активизировала все доступные ей инструменты гибридной войны, а именно информационного влияния.

"В РФ начали один за одним фабриковать видеоролики, очень "дешевые" по своему качеству: детсад вроде бы ВСУ обстреляли в Станице Луганской, то вроде бы ВСУ готовит химическую диверсию на территории ОРДЛО, то так называемые "ЛНР" и "ДНР" начинают массовую эвакуацию населения", - говорится в сообщении.

Все эти фейки разбивались об информационный щит Украины, опровергавший всю эту "показуху". Но Россия не останавливается, и решила идти дальше.

Оккупанты намерены использовать технологию дипфейк в такое время, когда они сочтут, что Украина истощена, и хочет сдать свои государственные интересы.

Но, во-первых, что этого никогда не произойдет. Кроме того, наша разведка владеет данными, которые говорят о том, что в подобном видео может быть использовано лицо президента Украины.

"Поэтому знайте: подобное видео будет фейком, цель которого посеять панику, дезориентировать, отчаяться, склонить наши войска к капитуляции", - добавили в украинской разведке.

Напомним, мы подробно писали, как работает дипфейк и показывали его примеры.

Ранее разведка США сообщила о том, что Россия планирует угрожать убийством семьям бойцов ВСУ.

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