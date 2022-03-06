Російська пропаганда все частіше вдається до відвертих фейків , - ЦПД РНБО

Так, російська пропаганда повідомила, що українські військових нібито не дозволяють жителям Маріуполя скористатися гуманітарним коридором.

При цьому вони проілюстрували це справжнім фото, але не Маріуполя, а зруйнованого російськими окупантами міста Ірпінь Київської області.

"Але спроба ворога перекласти на Україну відповідальність за власні злочини в черговий раз виявилася марною. Однак, українці, будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

Черговий фейк російської пропаганди (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)