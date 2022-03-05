Военное положение не освобождает украинцев от платы за коммуналку: развенчали очередной фейк

В сети распространяется информация о якобы аннулированных платежах за коммунальные услуги, кредитах, мобильной связи. Однако, украинцев призывают не верить, ведь это очередной фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Отмечается, что война с российскими оккупантами не освобождает украинцев от выплат.

Что нужно знать о платежах

Украинцам объяснили, что угрозы отключения от мобильной связи или начисления штрафов за несвоевременную оплату коммуналки или кредитов нет.

Также военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются. К тому же большинство украинских банков инициировали отсрочку уплаты по займам до июня.

Кроме того, операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и отсрочили их уплату. Все для того, чтобы ни один украинец не потерял доступа к важной информации.