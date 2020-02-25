Российская делегация едет в Турцию обсудить ситуацию в Идлибе

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Anadolu)

Эрдоган может встретиться с Путиным уже 5 марта

В среду, 26 февраля, представители Российской Федерации приедут в Турцию, чтобы обсудить вопрос обстрелов Идлиба. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган, передает Anadolu.

Также президент Турции заявил, что может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануель Макрон призвали российского президента Владимира Путина немедленно прекратить атаки в сирийском Идлибе.

Европейские лидеры также выразили готовность личной встречи с Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы найти политическое решения конфликта в регионе.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки могут направить в Турцию зенитно-ракетный комплекс Patriot в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.

Также РБК-Украина сообщало, что 20 февраля турецкие военные начали очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. К слову, сирийский президент уже заявил, что его военные в Сирии не сложат оружие, "пока рано или поздно" не добьются полной победы.