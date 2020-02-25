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Російська делегація їде до Туреччини обговорити ситуацію в Ідлібі

Новини » В світі     25.02.2020 - 09:29
Російська делегація їде до Туреччини обговорити ситуацію в Ідлібі
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган і Володимир Путін (Anadolu)

Ердоган може зустрітися з Путіним уже 5 березня

У середу, 26 лютого, представники Російської Федерації приїдуть до Туреччини, щоб обговорити питання обстрілу провінції Ідліб. Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, передає Anadolu.

Також президент Туреччини заявив, що може зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним 5 березня.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали російського президента Володимира Путіна негайно припинити атаки в сирійському Ідлібі.

Європейські лідери також висловили готовність особистої зустрічі з Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб знайти політичне рішення конфлікту в регіоні.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть направити до Туреччини зенітно-ракетний комплекс Patriot у зв'язку з ситуацією в сирійському Ідлібі.

Також РБК-Україна повідомляло, що 20 лютого турецькі військові почали чергову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. До речі, сирійський президент вже заявив, що його військові в Сирії не складуть зброю, "поки рано чи пізно" не досягнуть повної перемоги.

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