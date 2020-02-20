ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция начала новую военную операцию в Сирии

Новости » Политика     20.02.2020 - 15:05
Турция начала новую военную операцию в Сирии
Иллюстративное фото (GettyImages)

Турецкая армия начинает военные действия против режима Асада в провинции Идлиб

Турецкие военные начали новую военную операцию на Севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Bild Юлиана Репке в Twitter.

Сообщается, что у военных действиях в провинции Идлиб задействованы турецкие танки, артиллерия и спецназ.

"Турецкая армия начинает военные действия против режима Асада в провинции Идлиб. М60 направляются в Найраба, спецназ направляется к линии фронта. Артиллерия работает против режима. Самолеты режима и России продолжают атаковать близлежащие города", - написал Репке.

Напомним, вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил проведением новой военной операции на севере Сирии. Тогда он заявил, что предварительные переговоры с Россией не принесли результатов, поэтому он не исключает проведения новой операции в провинции Идлиб. Он добавил, что проведение операции вопрос очень короткого времени.

Также РБК-Украина писало, что президент Сирии Башар Асад не планирует прекращать наступление на провинцию Идлиб, пока не будет достигнута полная победа.

Кроме того, по данным ООН, начиная с 1 декабря 2019 года сирийскую провинцию Идлиб покинули около 1 миллиона жителей. Сирийцы массово покидают свои дома из-за наступления на провинцию сил режима Асада.

У Путина отреагировали на угрозы Турции об операции в Сирии Сирийский международный аэропорт Алеппо возобновил работу впервые с 2012 года
Новости Украины Турциявоенная операцияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь