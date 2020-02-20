Турция начала новую военную операцию в Сирии

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Турецкая армия начинает военные действия против режима Асада в провинции Идлиб

Турецкие военные начали новую военную операцию на Севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Bild Юлиана Репке в Twitter.

Сообщается, что у военных действиях в провинции Идлиб задействованы турецкие танки, артиллерия и спецназ.

"Турецкая армия начинает военные действия против режима Асада в провинции Идлиб. М60 направляются в Найраба, спецназ направляется к линии фронта. Артиллерия работает против режима. Самолеты режима и России продолжают атаковать близлежащие города", - написал Репке.

Напомним, вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил проведением новой военной операции на севере Сирии. Тогда он заявил, что предварительные переговоры с Россией не принесли результатов, поэтому он не исключает проведения новой операции в провинции Идлиб. Он добавил, что проведение операции вопрос очень короткого времени.

Также РБК-Украина писало, что президент Сирии Башар Асад не планирует прекращать наступление на провинцию Идлиб, пока не будет достигнута полная победа.

Кроме того, по данным ООН, начиная с 1 декабря 2019 года сирийскую провинцию Идлиб покинули около 1 миллиона жителей. Сирийцы массово покидают свои дома из-за наступления на провинцию сил режима Асада.