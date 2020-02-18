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Асад заявил, что будет добиваться полной победы в Алеппо и Идлибе

Новости » Политика     18.02.2020 - 09:15
Асад заявил, что будет добиваться полной победы в Алеппо и Идлибе
Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)

Асад пообещал продолжать натиск на северо-западе страны

Президент Сирии Башар Асад заявил, что его военные в Сирии не сложат оружие, "пока рано или поздно" не добьются полной победы. Об этом сообщает Aljazeera.

В частности, Асад пообещал продолжать натиск на северо-западе страны, заявив, что война еще не закончена, но уже видно "полную победу".

По его словам, жизнь и экономическая ситуация в Алеппо "станут лучше, чем когда-либо ранее" после того, как сирийские войска взяли город под свой полный контроль.

"Мы не должны отдыхать, мы должны продолжать готовиться к будущим сражениям. Итак, битва за победу в Алеппо и Идлибе будет продолжаться", - заявил Асад.

Напомним, сирийские правительственные силы при поддержке российской авиации, начали наступление на северо-западе страны против последнего крупного очага повстанцев и захватили 13 деревень и малых городков в провинции Идлиб на севере Сирии.

Европейский союз в понедельник, 17 февраля, принял решение расширить санкции против сирийского режима Башара Асада. В санкционный список были добавлены восемь бизнесменов и две компании, которые сотрудничали с сирийским режимом Башара Асада.

Отметим, по данным ООН, начиная с 1 декабря 2019 года провинцию Идлиб покинули около 1 миллиона жителей. Сирийцы массово покидают свои дома из-за наступление на провинцию сил режима Асада.

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